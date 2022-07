Cand incepe scoala in 2022. Noua varianta a calendarului anului scolar 2022-2023, aprobata de Ministerul Educatiei

Elevii merg mai repede la ore in acest an. Ministerul Educatiei a aprobat calendarul anului scolar 2022-2023, vacanta fiind mai scurta.Noua varianta a calendarului anului scolar 2022-2023 a fost aprobata de Ministerul Educatiei pe data de 31 martie 2022, prin ordinul 3.505. Prima zi de scoala va fi pe data de 5 septembrie 2022. Este prima data in istoria recenta a scolii romanesti cand scoala incepe asa devreme. Toti elevii vor avea vacanta in perioada 22-30 octombrie 2022, spre deosebire de ... citeste toata stirea