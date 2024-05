Cand pica Pastele in 2025. Anul viitor va fi diferit, se intampla asta o data la cativa ani!

Daca in 2024 Pastele Ortodox s-a sarbatorit la o distanta de mai bine de o luna dupa Pastele Catolic, anul viitor situatia se schimba. In 2025, Pastele Ortodox si Pastele Catolic se vor sarbatori in aceeasi zi, anume pe 20 aprilie.Este vorba despre un fenomen rar, care se intampla intr-un anumit interval (la 4 sau la 11 ani). De asemenea, Pastele Ortodox si Pastele Catolic se vor sarbatori la aceeasi data si in anul 2028, adica pe 16 aprilie.Calcularea datei la care crestinii sarbatoresc ... citește toată știrea