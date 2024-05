Cand se da in folosinta parcul mare din Apahida. Copiii vor avea o surpriza la inceputul lunii iunie - FOTO

In luna noiembrie a anului trecut, Primaria comunei Apahida a anuntat inceperea lucrarilor de modernizare a Parcului central din Apahida. La acel moment, lucrarile erau programate a fi finalizate in luna mai 2024. Am vorbit cu primarul Grigore Fati despre caracteristicile proiectului si despre data de finalizare a acestuia.Rep: Ramane data anuntata pentru finalizarea lucrarilor de modernizare a parcului?Grigore Fati: Da. Asa cum am anuntat in toamna, planul nostru este acela de a sarbatori ... citește toată știrea