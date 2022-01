Cand se deschide cel mai nou mall din Cluj

Funshop Retail Park a primit autorizatia de construire, iar polonezii de la Scallier au anuntat ca vor demara lucrarile cat de curand. Noul mall al Turzii va fi amplasat in spate la Kaufland si va avea o suprafata inchiriabila de 9.082 metri patrati, cu aproximativ 270 de locuri de parcare.Dezvoltatorul polonez intentioneaza sa finalizeze investitia in acest an, undeva in trimestrul III sau IV. Investitia intr-un parc de acest gen este estimata intre 5 si 10 milioane de euro.O parte dintre ... citeste toata stirea