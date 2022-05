Cand sunt Rusaliile in 2022 si cate zile libere avem cu ocazia acestei sarbatori

Rusaliile reprezinta o sarbatoar e crestina importanta, prilej cu care romanii au zile libere legale. Afla cand sunt Rusaliile in 2022 si cate zile libere vor fi.Sarbatoarea de rusalii este cea mai veche sarbatoare crestina impreuna cu cea a Pastilor, fiind praznuita inca de pe vremea Apostolilor, ca o increstinare a sarbatorii iudaice corespunzatoare acestei zile. Despre ea amintesc si Sf. Apostol Pavel si Sf. Luca,Cand sunt Rusaliile in 2022La 50 de zile de la Sarbatoarea Pastelui, in ... citeste toata stirea