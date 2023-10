Untold 2024 va avea loc in august, mai precis in perioada 8 - 11.08.2024.Cea de-a noua editie a magiei UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri din intreaga lume, va avea loc in perioada 8-11 august 2024, in Cluj-Napoca. Festivalul UNTOLD isi va deschide portile universului sau magic in perioada 8-11 august pentru sute de mii de fani si pentru cei mai mari artisti nationali si internationali.Pe langa cei mai mari DJ din lume, organizatorii spun ca anul 2024 va aduce in line-up-ul ... citeste toata stirea