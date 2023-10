El a mai adaugat ca ministerul va veni in urmatoarea luna cu un asemenea proiect."Va asigur ca vom veni in urmatoarea luna cu un proiect consistent, care sa genereze un corp, nu stiu daca se va numi autoritate sau se va numi in alt mod, nu conteaza cum se va numi, important este sa dam o parghie care sa poata sa verifice efectiv modul de acordare a serviciilor medicale, sa poata sa acorde sanctiuni care pot sa fie financiare sau de alta natura, celor care refuza sa acorde servicii medicale ... citeste toata stirea