Elevii au revenit, incepand de miercuri la ore. A inceput modulul 5 de studiu, ultimul din anul scolar 2022-2023. Pana la finalul anului scolar, elevii se mai pot bucura de doua minivacante.Redeschiderea scolilor dupa vacanta de Paste i-a vazut pe elevi inapoi in banci, incepand de miercuri. Anul scolar se incheie oficial in 16 iunie, iar din 17 incepe vacanta de vara.Exceptie fac elevii din anii terminali. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are o ... citeste toata stirea