Cand vor incepe sa fie emise noile carti de identitate cu cip in tara, extinderea se face de la Cluj, dupa proiectul-pilot

Noile carti electronice de identitate, asa-numitele "buletine cu cip", vor fi eliberate din 20 martie pentru persoanele cu varste de peste 14 ani, la inceput in judetul Cluj, unde a fost lansat proiectul-pilot, iar in urmatoarele cel mult doua luni se vor emite si in Bucuresti si in restul judetelor, dupa cum arata calendarul prezentat in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) publicat marti.Ministerul arata ca a finalizat toate masurile tehnice pentru emiterea noilor carti ... citește toată știrea