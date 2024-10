Candidatul de serviciu: un clujean se inscrie a patra oara la alegerile prezidentiale, un record

Un numar de 11 candidati sunt inscrisi pana acum in cursa pentru alegerile prezidentiale din acest an, un candidat din Cluj se remarca prin faptul ca se inscrie in cursa a patra oara, un record.Termenul pentru inregistrarea candidaturilor la alegerile prezidentiale expira azi la miezul noptii. Pana in prezent, un numar de 11 candidati s-au inscris in cursa pentru fotoliul prezidential. Astazi si-a depus candidatura presedintele PSD, Marcel Ciolacu, si este asteptat sa faca acest lucru si ... citește toată știrea