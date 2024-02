Candidatul PSD la Primaria din Campia Turzii condamnat la 5 ani de inchisoare pentru trafic de influenta

Candidatul PSD la fotoliul de primar in Campia Turzii, Avram Gal, a fost condamnat azi la 5 ani de inchisoare pentru trafic de influenta, de Tribunalul Bucuresti. Instanta l-a condamnat la 5 ani de inchisoare.DNA a aratat ca in perioada 16-23 martie 2020, Gal ar fi pretins bani - aproximativ 600.000 lei, adica peste 120.000 de euro, de la reprezentantul unei firme private, lasandu-l sa creada ca ar avea influenta asupra functionarilor unei companii nationale, iar in schimbul banilor ar putea ... citește toată știrea