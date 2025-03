Candidatura lui Calin Georgescu la alegerile prezidentiale a fost invalidata de BEC. Decizia finala apartine Curtii Constitutionale

Candidatura lui Calin Georgescu la alegerile prezidentiale din 2025 a fost invalidata de Biroul Electoral Central (BEC) in urma sedintei desfasurate duminica seara, 9 martie.Conform procedurii legale, decizia BEC poate fi contestata in termen de 24 de ore la Curtea Constitutionala, institutie care are la dispozitie 48 de ore pentru a analiza contestatia si a emite o hotarare definitiva. Astfel, un verdict final privind participarea lui Calin Georgescu in cursa prezidentiala este asteptat cel ... citește toată știrea