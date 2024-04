Candidatura lui Horia Sulea la Primaria Floresti a fost respinsa. Va candida ginerele lui

Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala nr.38 Floresti a respins in 26 aprilie candidatura depusa de fostul primar Horia Sulea, din cauza dosarului penal in care a fost condamnat si care ii interzice sa ocupe functii publice."La data de 24.04.2024, la Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala nr. 38 Floresti a fost depusa sub nr. 20/24.04.2024 propunerea de candidatura a domnului SULEA HORIA-PETRU de catre Partidul Social democrat (PSD), pentru alegerea Primarului Comunei Floresti, din ... citește toată știrea