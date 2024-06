Candidatura Oanei Murariu in Biroul National al USR, contestata de unii colegi: USR Cluj, doar o gascuta care se ascunde sub sigla partidului si care isi face aranjamentele sa intre cati mai multi in noua conducere a partidului

Chiar daca Oana Murariu tocmai a obtinut votul organizatiei USR Cluj pentru delegarea sa in Congresul USR de la Bucuresti, de sambata, unde vor fi alesi membrii noului Birou National, sub conducerea presedintei proaspat alese, Elena Lasconi, frictiunile dintre usr-istii clujeni continua. O parte dintre membrii USR Cluj ii contesta Oanei Murariu candidatura in Biroul National, acuzand-o ca si-a favorizat sotul pentru a obtine un loc eligibil in Consiliul Judetean Cluj. Din postura sa de ... citește toată știrea