Canicula in toata tara pana la finalul saptamanii viitoare. S-au emis si avertizari cod galben. Temperatura va ajunge la 37 de grade

Meteorologii anunta canicula care se extinde treptat in majoritatea zonelor tarii pana la finalul saptamanii viitoare, potrivit news.ro. Duminica este cod galben in Crisana, Banat, jumatatea de sud a Olteniei si in sud-vestul Munteniei, iar pentru luni numarul judetelor aflate sub cod galben creste. Temperaturile vor depasi 37 de grade.Potrivit ANM, duminica este cod galben de canicula in Crisana, Banat, jumatatea de sud a Olteniei, precum si in sud-vestul Munteniei."Local va fi canicula cu ... citește toată știrea