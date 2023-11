Culita Sterp a dat declaratie in instanta la Judecatoria Cluj-Napoca in procesul accidentului pe care l-a produs in urma cu un an la Cluj. Manelistul a vrut sa mearga pe procedura simplificata pentru a termina repede procesul, in sensul ca isi recunoaste vinovatia si vrea sa beneficieze de reducerea pedepsei.Numai ca judecatoarea Mihaela Berendi i-a respins cererea pentru aplicarea procedurii simplificate, dupa ce procurorul de sedinta s-a opus pe motiv ca inculpatul a adaugat circumstante si ... citeste toata stirea