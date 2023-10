O cantina din Cluj-Napoca are preturile cele mai mici din oras, daca nu din tot Ardealul. Este vorba despre cantina Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca.Din pacate pentru publicul larg, acolo pot manca numai studentii Universitatii. Ar fi foarte bine ca astfel de preturi sa fie si la alte cantine din oras, cum este cantina Primariei Cluj-Napoca, care are 4 locatii in Cluj-Napoca.Revenind la cantina UMF Cluj, din campusul Hasdeu, pe strada Gheorghe Marinescu nr. ... citeste toata stirea