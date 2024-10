Capre sfasiate de un animal salbatic, intr-o gospodarie din Cluj! Gardul nu a oprit deloc fiara: ,,Nu-mi explic ce poate fi" - FOTO

Patru capre au fost ucise de un animal salbatic in noaptea de marti spre miercuri, in comuna clujeana Recea Cristur.Animalul salbatic a dat atacul in gospodaria unui localnic si, desi locul in care erau tinute caprele era imprejmuit cu un gard de lemn, acest lucru nu a fost suficient.Pagubitul spune ca, cel mai probabi, fiara a escaladat gardul si a reusit sa ajunga la bietele animale."Le-a omorat pe toate patru. Le-a mancat doar organele apoi le-a abandonat. Nu-mi explic ce poate fi...urs, ... citește toată știrea