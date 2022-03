Captura de droguri la Cluj si Alba-Iulia. Dupa perchezitiile politistilor clujeni, trei persoane au fost retinute - FOTO

Politistii clujeni au efectuat, in data de 10 martie, sase perchezitii domiciliare, in judetele Cluj si Alba, la locuintele unor persoane banuite de trafic de droguri de risc, de mare risc si efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive. In urma perchezitiilor, au fost identificate si indisponibilizate mai multe tipuri de droguri."La data de 10 martie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I. ... citeste toata stirea