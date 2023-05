Ploaia torentiala de ieri a facut ravagii in Cluj. In timp ce unii s-au ales cu subsolurile inundate, alti soferi au ramas fara numerele masinilor. Un clujean a publicat o poza cu captura impresionanta de la "lacul Polus".Dupa ce meteorologii au emis o avertizare meteo de tip Cod galben de ploi torentiale pentru 24 mai, miercuri dimineata, Clujul a fost lovit de o furtuna puternica, in jurul orei 14.00. Strazile ... citeste toata stirea