Un pescar clujean se lauda cu o captura impresionanta de somn pe Lacul Filea Mare.Lacul Filea Mare, din comuna Ciurila, are o suprafata de 11 de hectare si este situat la circa 23 km de Cluj-Napoca in directia de mers spre Salicea - Ciurila, in imediata apropiere a Autostrazii Transilvania.Somnul (Silurus glanis) este o specie de peste rapitor de talie mare din familia Siluridae. Somnul traieste frecvent in balti, lacuri, pe cursul inferior al fluviilor mai mari, ca si la gura lor de varsare