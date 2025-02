Captura impresionanta de stupefiante la Cluj! Traficant, prins in flagrant cu peste 100 de grame de ,,marfa" la el! Avea si arme albe in masina - FOTO

Un traficant de droguri a fost prins in flagrant, in Cluj-Napoca, in timp ce detinea peste 100 de grame de cocaina! In masina tanarului de 28 de ani au fost gasite si arme albe, dar si euro si lei.Concret, din actele de urmarire penala efectuate a rezultat ca, pe parcursul lunii februarie 2025, persoana cercetata ar fi procurat droguri de mare risc, in scopul comercializarii, fiind prinsa in flagrant delict, in municipiul Cluj-Napoca, in timp ce ar fi detinut asupra sa aproximativ 133 de grame ... citește toată știrea