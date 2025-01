Captura uriasa DIICOT: Patru traficanti periculosi, prinsi in flagrant la Cluj! Au "comandat" colete cu aproape 40 kilograme de stupefiante VIDEO

Patru traficanti de stupefiante au fost prinsi in flagrant pe raza municipiului Cluj-Napoca in timp ce preluau mai multe colete in care se aflau substante psihoactive. Cei patru barbati, cu varste cuprinse intre 24 si 36 de ani, sunt cercetati pentru trafic international de droguri de risc si trafic de droguri de risc.Conform procurorilor DIICOT, in luna ianuarie 2025, cele 4 persoane ar fi procurat din Spania si ar fi introdus in Romania, prin intermediul unei firme de transport, trei colete ... citește toată știrea