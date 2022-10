Un accident rutier s-a petrecut in cursul diminetii de astazi, 18 octombrie, pe autostrada A10 Sebes-Turda, in zona alunecarii de teren de la Oiejdea.Potrivit martorilor la acest eveniment rutier, mai multe vehicule ar fi fost implicate in carambolul care s-a creat pe acest drum.De asemenea, IPJ Alba a transmis, la solicitarea ziarulunirea. ... citeste toata stirea