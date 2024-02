Camelia Tise, fosta sotie a presedintelui Consiliului Judetean Cluj, a fost gasita fara suflare in propria locuinta, iar acum medicii legisti au spus care a fost cauza decesului.Fosta sotie a lui Alin Tise, sefului Consiliului Judetean Cluj, a murit de malarie.Aceasta este concluzia medicilor legisti care au finalizat autopsia.Camelia Tise a fost gasita moarta in propria locuinta. Aceasta tocmai se intorsese dintr-o excursie in Zanzibar.Malaria este o boala infectioasa transmisa de ... citeste toata stirea