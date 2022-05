Care ar fi cauzele accidentului care a dus la decesul parasutistului militar de la Baza Militara Campia Turzii

In cursul zilei de miercuri, 25 mai, in jurul orei 14:00, capitanul Cosmin Constantin Scortea, de la Baza 71 Aeriana Campia Turzii si-a pierdut viata in timpul unui exercitiu de parasutare la Aerodromul din Boboc.Citeste si: Un parasutist de la Baza Campia Turzii a murit in timpul unui exercitiu militar. Nu se stie care a fost problema care i-a adus sfarsitul militaruluiO ancheta a procurorilor militari este in plina desfasurare, pentru a stabili cauzele exacte ale decesului tanarului militar. ... citeste toata stirea