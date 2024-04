Care au fost primele blocuri construite in Cluj. "O mandrie a Clujului"

Bombardarea orasului Cluj-Napoca in al doilea razboi mondial a prilejuit construirea, pe locul cladirilor bombardate, a primelor blocuri - dar numai dupa zece ani sau chiar mai mult.Primele blocuri de locuinte din Cluj-Napoca, pe atunci doar Cluj, au fost date in folosinta in anii '60 pe strada Horea, care leaga gara de centrul orasului. Blocurile au fost construite pe locul cladirilor bombardate de aliati in al doilea razboi mondial. "Zona Horea a fost grav afectata de bombardamentul aerian ... citește toată știrea