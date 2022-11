Care este comuna cu cei mai multi asistati social din Romania. Reactia unui tanar de 27 de ani, intrebat de ce nu a muncit niciodata

Guvernul a schimbat foaia: romanii care traiesc din ajutoare sociale si refuza un loc de munca pierd banii de la stat, pentru cel putin un an. Oficialii de la Bucuresti se lauda ca, in ultimii 10 ani, numarul beneficiarilor de ajutoare sociale s-a redus drastic, de la 400 de mii la 150 de mii. In unele sate ale tarii, realitatea bate statistica.Comuna fruntasa la asistati socialComuna Catane, judetul Dolj. Garduri inalte din fier forjat cu sigle aurite si carute pe strazi. Localnicii se cearta ... citeste toata stirea