Carmen Iohannis este profesoara de engleza la Colegiul National Gheorghe Lazar din Sibiu si castiga lunar peste 3.400 de lei.Prima doamna profeseaza de aproape 40 de ani in invatamant, iar in 2021 veniturile i-au fost marite, dupa ce a depus un dosar de gradatie de merit.Carmen Iohannis nu a participat nici la greva generala, nici la protestele organizate in Sibiu.Sotia presedintelui preda limba engleza la Colegiul National Gheorghe Lazar din Sibiu, cel mai prestigios liceu din Sibiu, avand ... citeste toata stirea