Care sunt avantajele locuirii intr-un proiect rezidential integrat: Mai multe oportunitati, mai mult timp liber

Oportunitatile de dezvoltare ale municipiului Cluj-Napoca, unice in Romania, merg in paralel cu o permanenta imbunatatire a calitatii vietii, iar factorul timp, dupa bogatia spirituala si stabilitatea materiala, este un deziderat important in epoca digitala.In 2016, urbanistulaEuroZCarlos MorenoaEuroZa propus conceptul "cartierului 15 minute", inspirat de problemele oraselor moderne:aEuroZtimpul pierdut in trafic, aglomeratia, stresul, si chiar poluarea. Acesta spune ca "oamenii ar trebui sa ... citeste toata stirea