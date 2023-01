Care sunt criteriile pe care romanii se bazeaza cand isi cauta un loc de munca. Topul beneficiilor cerute de angajati

Opt din zece angajati romani si-ar schimba locul de munca pentru venituri mai mari si pentru oportunitati mai bune de dezvoltare.Potrivit unui studiu, in cazul in care se ivesc oferte avantajoase, opt din zece romani sunt dispusi sa-si schimbe locul de munca. Totodata, 60% ar refuza o oferta buna, daca s-ar confrunta cu o experienta negativa in timpul procesului de recrutare.Principalele beneficii cerute de angajati Printre cele mai importante beneficii la care candidatii se asteapta in ... citeste toata stirea