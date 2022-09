Care sunt principalele cauze de producere a accidentelor rutiere. Peste 1.000 de oameni au murit in accidente rutiere in Romania

Peste 1.000 de persoane au murit si alte aproximativ 2.260 au fost ranite grav, in ultimele 8 luni, in accidente rutiere produse la nivelul intregii tari, a informat, joi, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).Potrivit unui comunicat al IGPR, in perioada 1 ianuarie - 30 august, la nivel national, au fost inregistrate 2.878 de accidente, soldate cu decesul a 1.029 de persoane si ranirea grava a altor 2.258.Comparativ cu aceeasi perioada din anul 2021, sursa citata arata ca au fost ... citeste toata stirea