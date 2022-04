Care sunt TOATE salariile din Primaria Cluj-Napoca, de la casier, bucatar portar, pana la sefi

Primaria municipiului Cluj-Napoca, a publicat de curand grila de salarizare a angajatilor din primarie, conform legii 153/2017. Conform grilei de salarizare, toti angajatii primariei primesc in plus 15% la salariul de baza pentru "conditii de munca periculoase sau vatamatoare", plus o indemnizatie de hrana de 374 de lei pe luna, iar politistii locali primesc o indemnizatie de 25 sau 32 de lei pe zi pentru mancare, adica minim 500 de lei.Functii publice de conducere:Primar - 23.400 lei ... citeste toata stirea