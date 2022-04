Care sunt zilele libere legale din 2022. Minivacanta de Paste 2022 incepe pe data de 22 aprilie, in Vinerea Mare

Dupa aproape trei luni fara nicio zi libera legala, romanii se vor bucura in sfarsit de o minivacanta in luna aprilie. Angajatii vor beneficia de patru zile libere legale de Paste, incepand cu Vinerea Mare.In 2022, Pastele Ortodox o sa fie sarbatorit pe 24 aprilie, iar romanii vor beneficia de patru zile libere legale, ncepand cu Vinerea Mare.Astfel angajatii vor beneficia de o minivacanta de Paste de vineri pana luni, intre 22 si 25 aprilie 2022.Potrivit prevederilor legale in vigoare, ... citeste toata stirea