Care va fi vremea in ultimele saptamani din luna iulie. Vezi cand revine canicula

Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani.Conform prognozei ANM, saptamana viitoare temperaturile scad in aproape toata tara, insa, in a doua saptamana de prognoza revin zilele caniculare. De asemenea, se pare ca nu scapam in totalitate de ploi.Astfel, in saptamana 11 - 18 iulie, valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in majoritatea regiunilor, dar ma ales in cele intracarpatice. Regimul pluviometric va fi deficitar la ... citeste toata stirea