Cartarescu, despre presedintele Ucrainei: "Exista eroism in istorie. Toti tiranii au inteles ca exista o forta mai mare decat cea militara"

Scriitorul Mircea Cartarescu a postat un mesaj emotionant in care-si exprima admiratia pentru presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, si isi manifesta solidaritatea fata de ucraineni: "Sunt cu trup si suflet alaturi de Ucraina in acest razboi stupid si criminal de care ea nu este vinovata". "Exista eroism in istorie. Persii erau o forta inimaginabila in lumea veche, dar micul popor elen nu a cedat, si au urmat Termopile, Salamina, Plateea, Maraton. Toti tiranii, din toate timpurile, au ... citeste toata stirea