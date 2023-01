Cartea fostului jurnalist clujean, Francisc Nona, se lanseaza post mortem

Primul volum al cartii fostului jurnalist clujean Francisc Nona, emigrat in Noua Zeelanda, unde s-a stins din viata in mod tragic, va fi lansat in 19 ianuarie, la Cluj-Napoca.Volumul lui Francisc Nona, secretar de redactie al cotidianului Mesagerul Transilvan, pana in 2000, apoi corespondent la o serie de publicatii, pana cand a emigrat in Noua Zeelanda alaturi de sotie, apare la editura Eikon. Lansarea va avea loc joi, 19 ianuarie, pe strada Victor Babes, unde sunt asteptati toti colegii de ... citeste toata stirea