Cartierele in care locuiesc clujenii cu venituri mari: Andrei Muresanu, detronat de pe primul loc! Care sunt veniturile medii in cartierele Clujului

Diferentele intre veniturile medii in diferitele cartiere are Clujului sunt neasteptat de mari.Acesta este unul din rezultatele unui studiu facut de sociologi si studenti de la UBB Cluj, sub coordonarea lui Valentin Ratiu, de la Active Reasearch. Studiul a fost facut pe 800 de respondenti si are o marja de eroare de 3.5%. Respondentii sunt nu doar din municipiul Cluj-Napoca, ci si din zona metropolitana: Floresti, Apahida si Baciu.In topul cartierelor locuite de clujenii cu venituri mai mari ... citește toată știrea