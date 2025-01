Cartierele preferate de clujeni pentru a-si petrece timpul liber. Diferente URIASE in clasament intre mai multe zone din Cluj - STUDIU

Peste 600 de clujeni, din 20 de cartiere ale orasului, au fost chestionati cu privire la mediul de viata din zona in care traiesc. Acestia au raspuns la intrebari referitoare la cartierele in care prefera sa isi petreaca timpul liber sau daca exista zone in cartier unde le place sa isi petreaca timpul liber.Dintre cei care au raspuns la intrebari, in categoria de varsta 18-34 s-au aflat cei mai multi respondenti, urmati de categoria 35-45 de ani, apoi cei cu 45-60 de ani si in final peste 60 ... citește toată știrea