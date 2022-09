Cartierul Buna Ziua, dezvoltat de la zero in ultimii 20 de ani de administratie Boc nu are scoala, gradinita si cresa."Noi nu detinem teren in Buna Ziua, trebuie sa facem exproprieri, sa vedem propunerile", a declarat viceprimarul Dan Tarcea, la Napoca FM.Acum se incearca identificarea unui teren, dar acest lucru ar fi trebuit sa fie primul pas in dezvoltarea cartierului, nu sa cauti teren dupa ce s-a construit totul. In Buna ... citeste toata stirea