Cartierul construit pentru bosii comunisti in Cluj, cu un loc de parcare la fiecare 2 apartamente, doar pentru sefi, 250 de directori si sefi de servicii

Nu multa lume stie ca in Cluj-Napoca in anii in care au fost ridicate marile cartiere a fost construit si un cartier doar pentru bosii regimului comunist, doar sefi de intreprinderi si fabrici, peste doua sute, cu un loc de parcare la fiecare doua apartamente, un lux si atunci, in conditiile in care in medie era prevazut un loc de parcare la zece locuinte.Vorbim despre cartierul - sau mai corect spus ansamblul de blocuri - Anatole France, dupa numele strazii din cartierul Andrei Muresanu.