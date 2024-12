Cartierul disparut al Clujului

Un fost cartier al Clujului a disparut sub asaltul buldozerelor comuniste, dar numai pe jumatate."Sinuta" se refera la un fost cartier al municipiului Cluj-Napoca, situat in zona actualului cartier Zorilor. In trecut, aceasta zona era cunoscuta sub numele de Sinuta si era caracterizata prin case inconjurate de gradini si pomi fructiferi, cu strazi nepavate si denumiri precum Zorilor, Luceafarului, Lunii, Pajistii, Mestecenilor, Castanilor, Ciresilor, Caisului, Viilor si, desigur, strada ... citește toată știrea