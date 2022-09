Cartierul Iris: S-a incheiat licitatia pentru modernizarea Pietei Liebknecht si a strazilor adiacente, investitie de peste 5 milioane de euro

Boc anunta ca va incepe in curand modernizarea Pietei Liebknecht si a strazilor adiacente, o investitie de peste 5 milioane de euro in Cartierul Iris."S-a adjudecat licitatia pentru proiectul denumit "Amenajarea unor legaturi pietonale intre Piata Karl Liebknecht - Parcul Iris si strazile adiacente, in municipiul Cluj-Napoca" s-a incheiat. Castigator a fost desemnat Asocierea S.C. Nord Conforest S.A.(lider) - S.C. NV Construct S.R.L cu oferta financiara de aproape 5 mil euro (25.079.584 lei cu ... citeste toata stirea