Caruta incarcata cu lemne, surprinsa circuland pe contrasens langa VIVO Cluj: "Eu stiam ca Vestul Salbatic era in alta parte" VIDEO

O caruta trasa de un cal si incarcata cu lemne a fost surprinsa circuland pe contrasens, pe drumul national DN1, in apropierea centrului comercial VIVO Cluj, ocupand banda a doua de mers.Dupa ce soferul inconstient din Suceava a bagat spaima in clujeni, fiind surprins de mai multe ori conducand pe contrasens pe strazile din Cluj-Napoca, un nou incident alarmant a fost semnalat in trafic.Un sofer care circula regulamentar a avut "surpriza" sa dea nas in nas cu o caruta incarcata cu lemne. ... citește toată știrea