Politistii, alaturi de medicii veterinari, au confiscat doua carute care blocau circulatia in Dej.In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Dej, numarul 57/2018, au fost ridicate 2 atelaje hipo care au fost parcate in spatiul public, ingreunand circulatia pe strada Vaii din municipiul Dej.Confiscarea carutelor a avut loc in cadrul unei actiuni mai ample, care a vizat siguranta traficului, derulata in 5 septembrie, in intervalele orare 08.30 - 13.00 si 16.00-18.00.In cadrul ... citeste toata stirea