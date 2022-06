Casa noastra/ Utama castiga Trofeul Transilvania la cea de-a 21-a editie TIFF

Castigatorii celei de-a 21-a editii a Festivalului International de Film Transilvania au fost aplaudati sambata seara, pe 25 iunie, la Gala de decernare a premiilor, organizata in Piata Unirii din Cluj-Napoca. Filmul Casa noastra/ Utama, debutul regizorului Alejandro Loayza Grisi, a fost desemnat marele castigator din acest an si a fost recompensat cu Trofeul Transilvania, in valoare de 10.000 de euro. Productia boliviana i-a cucerit si pe spectatorii TIFF. In urma voturilor acordate de ... citeste toata stirea