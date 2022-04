Casa unui clujean care detinea doua arme de tir, si si-a improvizat in gospodarie tinte, a fost calcata de "mascati" ieri, a fost amendat cu mii de lei.Ieri politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara in comuna Poieni, la domiciliul unui barbat in varsta de 49 de ani, detinator legal de arme si munitii letale de vanatoare. La control s-a constatat ca barbatul detinea ilegal doua arme neletale lungi de tir din ... citeste toata stirea