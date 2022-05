Drumurile a doi soferi de TIR, un el si o ea, s-au intersectat ca in povesti, iar pana la pasul cel mare, cererea in casatorie, nu a mai fost mult.Sambata la amiaza, in ziua nuntii, cei doi indragostiti nu si-au lasat deoparte pasiunea de o viata, soferia. O coloana de nuntasi cu doua capuri de TIR, ornate frumos cu funde albe, flori si baloane colorate, au colindat orasul, in zgomot ... citeste toata stirea