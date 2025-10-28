Editeaza

Casele clujenilor de pe o strada din cartierul Someseni, in pericol. Oamenii sunt disperati: "Arata ca dupa bombardament" - FOTO

Sursa: Stiri de Cluj
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 16:49
24 citiri
Locuitorii strazii Grigore Ignat, din cartierul Someseni al municipiuli Cluj-Napoca, traiesc cu teama ca locuintele lor se vor prabusi. Motivul: traficul greu si pragurile de sol care, se pare ca nu fac altceva decat sa amplifice problemele.

Tudor G., unul dintre cei mai afectati locuitori, spune ca vibratiile generate de camioanele de mare tonaj care trec zilnic pe strada sa au fisurat atat casa veche a bunicii, cat si imobilul renovat complet anul trecut.

"Am investit peste 160.000 de euro ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
VIDEO. Scandal in trafic in Cluj: "Ne lasa nervii! S-a dat jos, l-a scuipat si a dat cu pumnii in capota"
Un incident tensionat petrecut in trafic, in Cluj-Napoca, a fost surprins video. In imagini se vede ...
Imagini socante cu momentul in care consilierul local Daniel Meze a intrat noaptea peste niste copii intr-un hotel din Deva: "Va bat pe toti" VIDEO
Imaginile au fost facute publice de AS TV, surprinzand momentul in care consilierul local din ...
VIDEO. Fetita de 2 ani internata cu pneumonie dupa ce la Centrul de Permanenta din Cluj i s-a spus ca "Nu e un caz ingrijorator". Mama: "Dati-va demisia"!
O experienta alarmanta relatata de o mama din Cluj-Napoca, F.B., ridica semne de intrebare asupra ...
ActualitateBusinessSportLife Show