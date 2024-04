Casiera unei bancii din Campia Turzii a furat mii de euro din economiile clientilor bancii, timp de zece ani, ca sa acopere ratele la banca luate in franci elvetieni

Casiera unei bancii din Campia Turzii a furat mii de euro din economiile clientilor bancii ca sa-si plateasca ratele.Femeia a fost trimisa in judecata, iar in rechizitoriu s-a aratat in esenta faptul ca inculpata, angajata in calitatea de administrator Operatiuni Curente la o banca din Campia Turzii a hotarat sa-si insuseasca sume de bani din depozitele bancare ale clientilor bancii la care activa pe care sa le foloseasca pentru acoperirea ratelor lunare, timp de zece ani - din 25 februarie ... citește toată știrea